Condições de uso

Gracias. Mas vocês atualmente são membros ativos da TFP ou dos AE, ambas coisas ou nenhuma? Além do mais vocês fazem isto com autorizacao do Mons. João ou da diretoria dos AE ou agem com autonomia e por conta própria? São questões que muitos nos fazemos mas que não estão suficientemente claros e como tanto […]

Concepción