Franciscan University of Steubenville, Ohio

Comentário sobre Quem sou eu para visitar? por Ex-prefeito Mais perguntas do que respostas... Ou não? Até mesmo em títulos de artigos. Ex-prefeito

Comentário sobre Radicais em decadência por Jhon Phillip Sousa Sou assinante da Revista Arautos, realmente esse programa não bate com a realidade de tão linda revista e demais publicações que me enviam... Creio que estas imagens dão uma visão bem deturpada do mundo angelical... Jhon Phillip Sousa

Comentário sobre Radicais em decadência por José Ribeiro Também achei esse vídeo bem "heresia branca". Nada haver com carisma dos Arautos. José Ribeiro

Comentário sobre Bispo de Caicó, RN: Homossexualismo é dom de Deus por João Gregório Então, com dor no coração, devemos crer que se realizaram as santíssimas palavras de Nossa Senhora em La Salette, em 19 de setembro de 1846: “Os ministros de Meu Filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos Santos Mistérios; pelo amor ao dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de […] João Gregório

Comentário sobre Ecumenismo selvagem ou catolicismo pagão? por Marcelo Assis De um comentário anterior, muito adequado ao Cardeal que aceita qualquer 'religião'!!!! Tal qual... Os PROGRESSISTAS, de fato não negam, AO CONTRÁRIO, MOSTRAM, uns confusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras! "ESTES INIMIGOS da revelação divina, que exaltam com os maiores louvores o progresso humano [MUNDANISMO DESPREZÍVEL, VIL], desejariam com temerário e […] Marcelo Assis

Comentário sobre Ecumenismo selvagem ou catolicismo pagão? por Marcelo Assis Vamos! Aprontemos-nos para COMBATER OS ÍMPIOS... Se eles se indignarem com a designação de ímpios, fujam da impiedade e eu retiro o nome; renunciem aos pensamentos incrédulos e eu desistirei do apelativo injurioso. Se, porém, eles pelas obras PROFANAM a fé e não se escondem, cobertos de vergonha, debaixo da terra, por que se irritam […] Marcelo Assis

Comentário sobre Ecumenismo selvagem ou catolicismo pagão? por Marcelo Assis CARDEAL Gianfranco Ravassi. Tanto o Sr. como o Papa Francisco devem conhecer essa passagem de condenação a atitudes e erros, como os que o Sr. participou e que o Papa silenciou: 'A CAUSA DE TAIS ERROS, se a investigarmos cuidadosamente, provém principalmente de que hoje, quanto maior intensidade se dá aos estudos das ciências naturais, […] Marcelo Assis

Comentário sobre MANIFESTO – DENÚNCIA por José Ribeiro A que ponto chegamos... José Ribeiro

Comentário sobre Ecumenismo selvagem ou catolicismo pagão? por Denunciador Gladifero Esperar o que desse individuo não é atoa que ele promoveu um concerto de ROCK dentro do vaticano Denunciador Gladifero