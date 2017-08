Radicais em decadência

Doadora dos Arautos insatisfeita com abandono do carisma por parte dos centristas escreve carta denunciativa que chega às mãos da coordenação de Residuum Revertetur

Salve Maria!

Meu nome é Maria de Fátima, e já há muitos anos sou doadora da Associação. Sempre simpatizei com as atividades realizadas pelos Arautos, acompanho há anos o crescimento de vocês, e me orgulho por ter, de alguma forma, participado do desenvolvimento dessa instituição.

Além de me sentir atraída pela devoção à Virgem Maria que a Associação divulga, – sou filha de portugueses que me ensinaram a crer em Nossa Senhora de Fátima, e por isso o meu nome – aproximei-me da Associação porque ela faz todas as coisas como eu acho que devem ser na Igreja: com qualidade, beleza e perfeição.

Mas gostaria de manifestar nessa carta uma certa tristeza e desapontamento em relação a atuação dos Arautos ultimamente, especialmente aos envolvidos na TVArautos. Não sei o que está acontecendo, mas ao assistir os programas do site, fico com a impressão de que ali não está reinando o carisma de vocês.

Estão aparecendo coisas mal feitas, – como, por exemplo, o vídeo do jornalista Pepe – sobretudo depois que se divulgou a notícia de que os Arautos seriam visitados por alguma autoridade. Conheço o trabalho de vocês, e acho que não existem razões para ter medo. Mas parece que, para não mostrarem a verdadeira face dos Arautos, que é a de fazer tudo perfeito, estão divulgando coisas que desmerecem. Acho que quem está fazendo isso, ou não é Arauto, ou quer fingir que os Arautos têm parte na decadência que se vê em muitos setores da Igreja hoje.

Por isso, peço que alguém faça alguma coisa para que os Arautos continuem na radicalidade dos tempos em que Dr. Plinio era vivo, e que Mons. João Clá era presidente.