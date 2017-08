Venezuela agoniza, Francisco cala

NOSSO IDEAL é: Amor à Eucaristia! Devoção a Nossa Senhora! Amor ao PAPADO! Contudo, é triste dizê-lo, nem sempre temos pessoas santas no Papado. Ainda assim, manifestamos respeito, dedicação, oração e pronto acolhimento... desde que não nos seja pedido o que contradiga a doutrina católica. Mas ficamos com uma INTERROGAÇÃO misteriosa. Por ocasião do Papa […]

"Não vamos nos agredir irmãos amados, pois estamos agredindo nosso próprio corpo" E quando você descobre um tumor no seu próprio corpo? Sacrificará o resto saudável só para 'não agredir o próprio corpo' com uma cirurgia? .

Teologia da Libertação é coisa do passado! A moda agora é ser budista. Essa é a religião ideal segundo a concepção do subversivo Frei Beto, dos jesuítas, etc. É a grande loteria, pois no budismo não há Deus, não há demônio e sobretudo (delícia das delícia para os progresssistas), não há moral. Basta viver bem […]

Alexandre Sand