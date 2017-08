Bispo de Caicó, RN: Homossexualismo é dom de Deus

Comentário sobre Chegaram os fariseus? por Quem são os Fariseus? – As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. […] Fariseu (do hebraico פרושים) é o nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C.. Opositores dos saduceus, criam numa Lei Oral, em conjunto com a Lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se […] Quem são os Fariseus? – As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade.

Comentário sobre MANIFESTO – DENÚNCIA por Karlus Francis Pelo amor de Deus, esse comentário merece ser um "post" desse blog!!!! Por favor, publiquem para que todos leiam!!! Magnífico "Irmão da Paz Divina"!! Resposta verdadeiramente inspirada! Ao brado do Leão, o inimigo vai ao chão!!!!! Karlus Francis

Comentário sobre MANIFESTO – DENÚNCIA por Hugues Porque inverteu a ordem dos comentários? Com o mais antigo aparecendo primeiro fica muito dificil de acompanhar Hugues

Comentário sobre O “calcanhar de Aquiles” do pontificado de Francisco por Marcus Lima DEUS MEU! É UMA BOMBA ATÔMICA se tudo isso acima for confirmado... Ao ler o Juan Vargas, senti calafrio no corpo, tal a situação grave em que nos encontramos. E pensar que Cardeais estão sendo defenestrados de seus cargos por fazerem perguntas de esclarecimento ao Papa Francisco! E que se tem tornado proibido falar o […] Marcus Lima

Comentário sobre Um pastor segundo os tempos: o Bispo de Campos estende pontes com a Maçonaria por Joshuan Machado CARAMBA, ESTES BISPOS E SACERDOTES devem ter mentalidade de engenharia espiritual... Só pensam em construir pontes entre o mundo e a Igreja! E que mundo... Ponte para o gayzismo! Ponte para a masoneria! Ponte para o feminismo! Ponte para o abismo das trevas. A ÚNICA PONTE com a qual não estão preocupados é a PONTE […] Joshuan Machado

Comentário sobre Responsável pela formação dos novos jesuítas: “O demónio não é uma entidade pessoal. Os exorcismos de Jesus Cristo foi curar psicopatologias” por Joshuan Machado DE ONDE ESTE IRRESPONSÁVEL pela formação de novos jesuítas tirou essa afirmação? Da sua cartola mágica? “O demónio não é uma entidade pessoal que entra. O demónio é uma desordem, uma força desordenadora”. O demônio [antes da revolta contra Deus, eram Anjos], Sr. RESPONSÁVEL, é um SER ESPIRITUAL criado por Deus. Não é desordem alguma […] Joshuan Machado

Comentário sobre Responsável pela formação dos novos jesuítas: “O demónio não é uma entidade pessoal. Os exorcismos de Jesus Cristo foi curar psicopatologias” por Marcus Lima AO NEGAR a existência de possessões diabólicas, ESSE SACERDOTE NEGA a existência do demônio, e em consequência, nega a existência do Inferno, uma verdade de fé, um dogma católico. Basta ler as Escrituras... A Igreja estabelece a existência de dogmas, com assistência especial do Espírito Santo. Uma verdade definida como dogma pela Igreja é uma […] Marcus Lima

Comentário sobre Diretoria da TFP: Nosso leão está na jaula… por Francisco Giuliano Tadinho dele... Vai ter que roubar alguns veleiros por ai para vender e depois pagar uma parte dá multa... Isso que dá não ter cérebro... Ou melhor seria não ter cérebro, pois tendo conhecimento... a culpa é bem pior... "Malditos! Apartai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus […] Francisco Giuliano

Comentário sobre Chegaram os fariseus? por Francisco Giuliano É, os que tiveram a graça de ser chamados para uma altíssima vocação e fazem o papel de Judas... Acho que vai ficar a eternidade toda abraçado com o podre, com o porco, com o lixo, com O MALDITO Judas... São Felipe Néri queria ter o prazer de ver como era a morte de um […] Francisco Giuliano