Quem sou eu para visitar?

A expectativa de que o principal visitador apostólico seja um radical TFP que conseguiu ascender ao episcopado para ser um defensor da verdade, agrada os Arautos do Evangelho

A basílica dos Arautos está cheia. Trata-se de uma solene missa do Congresso de terciários da instituição. Para surpresa de muitos, o presidente da celebração é um prelado de cativante apresentação.

– Tem todo o jeito de ser sulista…

– Ele não usa a casula dos Arautos, mas porta o nosso hábito por debaixo das vestes litúrgicas… Olha só o capuz! É bispo Arauto?

Os inúmeros questionamentos sobre o personagem são interrompidos pelo padre que, ao microfone, faz as vezes de anfitrião:

– Ele é Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre…

Foi uma bela missa, celebrada com excepcional decoro. E era ademais bonito ver um bispo revestido com o hábito religioso de sua ordem. No pátio em frente ao templo, dois longevos arautos, antigos membros da TFP e originários do sul do Brasil, entabulam uma prosinha sobre o celebrante:

– Jaime Spengler, você não se lembra?

– Jaime, Jaime… Ah! Cidade de Blumenau?!

– Isso! Ele esteve frequentando a TFP, lá pelo fim dos anos 70. Parece que inclusive chegou a fazer campanhas de rua conosco. Era um TFP radical e animado.

– E por que saiu?

– Ouvi falar que era por causa das acusações mentirosas que recebíamos…

Cogitações e conversas a respeito da autoridade eclesiástica que nos honrou com sua presença suscitaram em muitos membros dos Arautos uma pergunta: será Dom Jaime, a figura principal da visita apostólica?

Mais uma hipótese se levanta sobre os visitadores; essa, realmente interessante: se Dom Jaime compõe o grupo destes, ele nos conhece bem, mas quis disfarçar ser partidário nosso, não se revestindo da cruz-espada dos Arautos para proceder a nossa defesa de maneira discreta. Mas apesar de ter querido mostrar-se imparcial, seu combativo passado nos revela uma verdade fascinante sobre sua pessoa: DENTRO DO PRÓPRIO VISITADOR APOSTÓLICO, DORME UM LEÃO-TFP…

