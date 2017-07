Um fortuito encontro revela um dos possíveis visitadores apostólicos, e um simples miado do leão, o deixa inseguro…

Delicioso jantar, seguido de uma visitinha “canônica”, em nada farisaica, na cozinha. E o prelado, que procurava manter algum protocolo à mesa, sentiu-se um pouco mais a vontade:

– Não me lembro se serviram isso aqui na minha mesa…

E pegou com suas mãos sagradas um pedaço de uma guloseima. Estava realmente distendido, e muito contente com o trato oferecido no nível conveniente à sua dignidade episcopal. Mas sua postura já familiar permitiu que uma senhora, conhecida por seu passado TFP, aproximando-se agarrasse como uma leoa o braço do personagem e perguntasse de forma escancarada:

– Então, Vossa Excelência é o visitador?!

Ele nada respondeu, mas tudo disse ao simplesmente definir os objetivos de uma visita… Deveria ter tomado mais cuidado:

– Senhora, nada de grandes mudanças…

– Tanto sofrimento passa o nosso fundador, e agora vem mais essa. Não o façam sofrer mais…

Boa resposta e com tom de rugido! Ademais, a intervenção não poderia ter sido melhor para levantar o véu sobre uma de nossas possíveis miras. Pois quem se escusa, se acusa… O fato é que Dom Sergio de Deus Borges, foi o celebrante da missa de abertura do Congresso de Terciários dos Arautos do Evangelho. Dizem alguns, também, que ele teria sido uma das quatro figuras vistas na última terça-feira na Casa Mãe da instituição. Agora, por fim, filtrou essa conversa amistosa com uma cooperadora formada no bom espírito denunciador da verdadeira TFP.

Será o Bispo Auxiliar de São Paulo, Vigário Episcopal da Região Santana, um dos visitadores apostólicos? A figura nos é agradavelmente conhecida; certamente seria ele o canonista nomeado. Entretanto, não nos estendamos mais em torno de uma hipótese, ainda a ser confirmada. Sejam quem forem os visitadores, a vitória é nossa, pois profetizada: “Não chores; eis que venceu o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi…” (Ap 5, 5). Aguardemos o próximo artigo.

Curtir isso: Curtir Carregando...