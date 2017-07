Pe. Fábio de Melo: “O celibato foi uma questão da idade média”

“Seria interessante ordenar homens casados”

Padre Fábio de Melo criticou o modelo de celibato para sacerdotes da Igreja Católica em entrevista ao programa “The Noite” desta quarta-feira (27). Para ele, a privação sexual deveria ser opcional na instituição.

“Seria interessante ordenar homens casados e o celibato como uma opção de entrega mais radical. O celibato foi uma questão da idade média, dos intelectuais, eles casavam com o conhecimento”, afirmou Melo.

O religioso acumula milhares de fãs pelo Brasil e já recebeu cantadas dos mais diversos tipos. O apresentador Danilo Gentili o questionou se ele teria condições de se casar. “Não, pela vida que eu levo. Não teria condições”, justificou.

O padre também falou sobre a fama: “Uma coisa que eu lamento que a visibilidade me tirou é estar em um lugar público sem precisar tirar fotos. Sempre tem um espírito de porco que fica ali do lado, dizendo: ‘quem mandou ser famoso, agora tem que aguentar’. Mas tento fazer tudo com muito carinho e descontração.”

Ele também falou sobre vaidade e disse que cuida do corpo há mais de duas décadas. “Tem mais ou menos 20 anos que comecei uma vida mais disciplinada. O corpo fala do meu estilo de vida. Um padre é alguém que fala de saúde emocional, física e espiritual. Para mim é um exercício de coerência pessoal”,acredita.

Em um dos momentos mais dramáticos do papo, Fábio de Melo falou sobre uma tragédia que atingiu a família dele recentemente: “Enfrentei o suicídio da minha irmã no ano passado. Foi um momento muito difícil. Não cheguei a tempo do sepultamento. O disco foi uma retomada daquilo que eu precisava viver. De repente percebi que a alegria poderia reconstruir esse ser que ficou. A melhor maneira de honrar alguém que a gente ama é vivendo bem.”