Lei de suspeitos no Vaticano: L’Osservatore Romano arremete novamente

Comentário sobre A causa da Revolução por Pedro Morato Imaginemos como no mundo pagão tudo era muito caótico. Jesus, como Deus, funda sua Igreja e tem a divina ideia de transformá-la em uma Igreja internacional, presente em todos os países. E tudo ordenando segundo seu santo magistério e gerando o que chamamos Cristandade. A Civilização Cristã. Do outro lado, os adversários de Cristo, percebem […] Pedro Morato

Comentário sobre Padre carrega consigo preservativo para usar se necessário por Residuum Revertetur Caro Sr. Bernardo, agradecemos o documento que, embora muito útil, tiramos do ar pela inconveniência moral. Sempre que tiver matérias semelhantes, não deixe de enviar. Residuum Revertetur

Comentário sobre A TFP voltou? por Leopoldo José R R Rezende Lútio... Imagina que vc está dentro de um navio, no meio da tempestade. Este navio está enchendo de água e em breve vai afundar. O que vc faz? Fica brigando com o timoneiro que escolheu o caminho do Cabo das Tormentas ou pega um balde e começa a expulsar a água para que o navio […] Leopoldo José R R Rezende

Comentário sobre A TFP voltou? por Leonardo Aqueles mutucoides que chegaram à sábia conclusão de que aquilo que odiavam no Sr. Dr. Plinio vinha de Mons. João, eles estão maravilhados com o IPCO. Até vai dar divisão entre eles por causa do IPCO, desse jeito. Leonardo